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Два медиапроекта региона получили признание на Всероссийской премии «ШУМ»

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В Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония награждения победителей третьего сезона Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ», реализуемой в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония награждения победителей третьего сезона Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ», реализуемой в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». В число победителей и призёров вошли два представителя Самарской области — Маргарита Данишевская с медиапроектом «Счастье в дом» и Полина Меньшова с медиапроектом «Изборник».

В этом году экспертный совет отобрал 75 финалистов из 31 региона России. Всего на Премию поступило около 15 тысяч заявок. Участники представили проекты, посвящённые социально значимым темам, истории, культуре, семейным ценностям и достижениям страны.

Маргарита Данишевская, старший редактор телеканала «Тольятти 24», стала победителем в номинации «Семейные ценности». Она представила медиапроект «Счастье в дом» — серию репортажей о детях, которые живут в детских домах и мечтают обрести семью. В центре внимания автора — судьбы ребят, их искренние эмоции, надежды и желание стать частью любящей семьи. Благодаря проекту трое детей — герои репортажей — уже обрели родителей.

«Для меня эта победа — прежде всего, признание общественной значимости нашей работы на федеральном уровне. Премия «ШУМ» объединяет лучшие социальные и медиапроекты страны, и оказаться на первом месте среди такого сильного пула участников — большая честь. Благодарю организаторов за высокую оценку и всех, кто был причастен к созданию проекта. Спасибо каждому, кто голосовал, верил и был рядом. Эта награда — про нас всех», — поделилась Маргарита Данишевская.

Полина Меньшова, генеральный директор АНО «Центр популяризации русского языка и лингвистики «Изборник», заняла второе место в номинации «Сила единства» с научно-популярным проектом «Изборник», который рассказывает о русском языке и лингвистике. Команда использует лонгриды, карточки, юмористические видео и интерактивные лекции, чтобы показать молодёжи, что изучать родной язык может быть интересно. Одна из особенностей издания — примеры не «из учебников», а из жизненных ситуаций и поп-культуры. Проект родился в посёлке Усть-Кинельский Самарской области. Сегодня его материалы ежемесячно читают более 10 тысяч человек. Среди партнёров «Изборника» — Национальный центр «Россия», журнал «Вокруг света» и всероссийская акция «Тотальный диктант».

«Эмоции переполняют: мы впервые за шесть лет работы выиграли денежный приз. Несмотря на признание на федеральном уровне, именно такую награду получаем первый раз. И во многом это стало возможным благодаря нашим дорогим землякам! Спасибо Самарской области и особенно посёлку Усть-Кинельскому, где зародился наш проект. Спасибо каждому, кто поддерживает нашу инициативу!» — отметила Полина Меньшова.

Всероссийская молодёжная премия «ШУМ» направлена на поддержку талантливых авторов и развитие социально значимых медиапроектов. Она объединяет молодых журналистов, блогеров, создателей контента и представителей медиасообществ со всей страны, помогая им заявить о своих проектах на федеральном уровне. Всероссийская молодёжная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» реализуется АНО «Молодёжный центр «ШУМ» при поддержке Росмолодёжи и Правительства Калининградской области в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

 

Фото: Премия «ШУМ»

Теги: Самара

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