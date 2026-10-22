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Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с зам. гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным

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В Самарской области продолжается планомерная работа, направленная на развитие газовой инфраструктуры региона. В среду,

В Самарской области продолжается планомерная работа, направленная на развитие газовой инфраструктуры региона. В среду,

21 октября 2026 года, первый заместитель Губернатора Самарской области - председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным, заместителем начальника Департамента ПАО «Газпром» Александром Ерковым и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Виктором Скуфинским.

Стороны обсудили ход реализации программ развития газоснабжения и газификации Самарской области, социальной догазификации, платежную дисциплину потребителей и ряд других вопросов.
В целом к настоящему времени от жителей региона принято более 30 тысяч заявок на догазификацию, заключено почти 29 тысяч договоров, около 26 тысяч исполнены. Более 18 тысяч домовладений уже подключены к газу.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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