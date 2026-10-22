Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с зам. гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным

В Самарской области продолжается планомерная работа, направленная на развитие газовой инфраструктуры региона. В среду,

21 октября 2026 года, первый заместитель Губернатора Самарской области - председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным, заместителем начальника Департамента ПАО «Газпром» Александром Ерковым и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Виктором Скуфинским.

Стороны обсудили ход реализации программ развития газоснабжения и газификации Самарской области, социальной догазификации, платежную дисциплину потребителей и ряд других вопросов.

В целом к настоящему времени от жителей региона принято более 30 тысяч заявок на догазификацию, заключено почти 29 тысяч договоров, около 26 тысяч исполнены. Более 18 тысяч домовладений уже подключены к газу.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области