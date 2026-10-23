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В Тольятти перевернулась машина, две женщины пострадали

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В Тольятти перевернулась машина, две женщины пострадали

22 октября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало десять человек, двое из которых несовершеннолетние.

В Комсомольском районе Тольятти в 16:00 не имеющий права управления транспортными средствами 48-летний мужчина, управляя автомобилем ВИС 2345, двигался по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении улицы Раздольной. В пути следования, возле дома №13, допустил падение перевозимого груза, из-за чего 72-летний мужчина, управлявший движущимся позади автомобилем Hyundai Elantra, при объезде допустил опрокидывание своего транспортного средства. Пассажирам Hyundai Elantra – двум женщинам 72 и 67 лет назначено амбулаторное лечение.  

Теги: ДТП

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