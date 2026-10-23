В Сызрани автомобилистка сбила 30-летнюю женщину, 3-х летнего мальчика и годовалую девочку

Еще одно ДТП 22 октября произошло в 12:10 в Сызрани. 54-летняя женщина, управляя автомашиной Haval H3, двигалась по улице Советской со стороны улицы Володарского. В пути следования, при повороте налево в направлении улицы Карла Маркса на регулируемом перекрестке возле дома № 80, не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 30-летнюю женщину, 3-х летнего мальчика и годовалую девочку, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пешеходы доставлены в медицинское учреждение, где отказались от госпитализации.