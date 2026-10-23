Всероссийское совещание с начальниками таможенных органов состоялось накануне Дня таможенника Российской Федерации

На совещании, которое провел заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев, шла речь об актуальных задачах, стоящих перед таможенной службой.

Одна из них касается Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Выполнение поручения Президента РФ является одной из ключевых целей обновленной Стратегии развития таможенной службы до 2030 года.

«Теперь в Стратегии учтены все наши планы дальнейших действий. Это предполагает внедрение новых технологий для повышения скорости прохождения каждого пункта пропуска, качество проверки каждой таможенной декларации, своевременное поступление каждого рубля в бюджет Российской Федерации. И успех Стратегии – в наших руках», – отметил Алексей Тимофеев.

С докладом на тему реализации Стратегии выступил начальник Главного управления «Аналитический центр» Иван Козлов. Также участники совещания подробно обсудили вопросы работы над ЕАИС ТО 2.0., о работе на этом направлении доложил начальник Главного управления информационных технологий Андрей Орехов.

«Дальнейшее развитие таможенной службы зависит от того, в какой степени мы сможем заменить рутинные действия инспектора удобными цифровыми инструментами. Концепция ЕАИС ТО второго поколения уже готова, ключевая цель – построить прозрачную, прослеживаемую и интеллектуальную таможенную экосистему, в которой каждая товарная партия от ввоза до вывоза оставляет полный цифровой след», – отметил Алексей Тимофеев.

Он подчеркнул, что перед таможенной службой стоят непростые задачи, и выразил уверенность, что сплоченный коллектив ФТС России способен их решить.

«Центральный аппарат, региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты – все должны работать как единый механизм. Начальники структурных подразделений центрального аппарата должны находиться в постоянном диалоге с таможенными органами, доводить до них информацию о направлениях дальнейшего развития службы, а начальники региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов, в свою очередь, должны доводить эти сведения до подчиненных должностных лиц», – резюмировал заместитель руководителя ФТС России.