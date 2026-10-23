Всероссийское совещание с начальниками таможенных органов состоялось накануне Дня таможенника Российской Федерации

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Не оступись, доченька!». Создателем картины выступил известный петербургский режиссер Владислав Фурманов .
В регионе прошли съемки послевоенной драмы с Елизаветой Боярской в главной роли
Аэропорт Самары переходит на зимнее расписание
Аэропорт Самары переходит на зимнее расписание
В Тольятти прошла презентация книги о жизни семьи участника СВО
В Тольятти прошла презентация книги о жизни семьи участника СВО
Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации
Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации
В селе Красный Яр в ходе дорожного конфликта 18-летний пешеход нанес 46-летнему водителю смертельный удар ножом
В селе Красный Яр в ходе дорожного конфликта 18-летний пешеход нанес 46-летнему водителю смертельный удар ножом
В Тольятти перед судом предстанет мать, задолжавшая ребенку более 1,5 млн рублей
В Тольятти перед судом предстанет мать, задолжавшая ребенку более 1,5 млн рублей
Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»
Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»
Выдача автокредитов в России сократилась на 14% в сентябре
Выдача автокредитов в России сократилась на 14% в сентябре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
-0.84
EUR 91.14
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всероссийское совещание с начальниками таможенных органов состоялось накануне Дня таможенника Российской Федерации

142
Всероссийское совещание с начальниками таможенных органов состоялось накануне Дня таможенника Российской Федерации

На совещании, которое провел  заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев, шла речь об актуальных задачах, стоящих перед таможенной службой. 

Одна из них касается Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Выполнение поручения Президента РФ является одной из ключевых целей обновленной Стратегии развития таможенной службы до 2030 года.

«Теперь в Стратегии учтены все наши планы дальнейших действий. Это предполагает внедрение новых технологий для повышения скорости прохождения каждого пункта пропуска, качество проверки каждой таможенной декларации, своевременное поступление каждого рубля в бюджет Российской Федерации. И успех Стратегии – в наших руках», – отметил Алексей Тимофеев.

С докладом на тему реализации Стратегии выступил начальник Главного управления «Аналитический центр» Иван Козлов. Также участники совещания подробно обсудили вопросы работы над ЕАИС ТО 2.0., о работе на этом направлении доложил начальник Главного управления информационных технологий Андрей Орехов.

«Дальнейшее развитие таможенной службы зависит от того, в какой степени мы сможем заменить рутинные действия инспектора удобными цифровыми инструментами. Концепция ЕАИС ТО второго поколения уже готова, ключевая цель – построить прозрачную, прослеживаемую и интеллектуальную таможенную экосистему, в которой каждая товарная партия от ввоза до вывоза оставляет полный цифровой след», – отметил Алексей Тимофеев.

Он подчеркнул, что перед таможенной службой стоят непростые задачи, и выразил уверенность, что сплоченный коллектив ФТС России способен их решить. 

«Центральный аппарат, региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты – все должны работать как единый механизм. Начальники структурных подразделений центрального аппарата должны находиться в постоянном диалоге с таможенными органами, доводить до них информацию о направлениях дальнейшего развития службы, а начальники региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов, в свою очередь, должны доводить эти сведения до подчиненных должностных лиц», – резюмировал заместитель руководителя ФТС России.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
141
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
307
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
431
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
703
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
567
Весь список