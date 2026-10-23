Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации

По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегация региона с 12 по 16 октября посетила новые субъекты Российской Федерации. В Херсонской области представители Минпромторга Самарской области и региональных предприятий провели рабочую встречу с руководителями министерств промышленности и торговли, а также строительства, архитектуры и ЖКХ.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества: поставки оборудования для коммунального хозяйства и строительной отрасли, развитие местных производств и перевозку грузов для восстановления инфраструктуры.

Самарская компания «Гидростеп» представила канализационные насосные станции, системы повышения давления воды, резервуары и очистные сооружения. Тольяттинский завод «Асоми Автоподвеска» рассматривает возможность наладить в регионе производство комплектующих. Транспортная компания «ТК Универсал» готова предложить перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также строительную и дорожную технику.

Представленные решения могут быть востребованы при оснащении коммунальных объектов и производственных площадок Херсонской области, а также при доставке материалов для восстановления инфраструктуры. Самарская сторона предложила организовать прямые встречи производителей с потенциальными заказчиками и поставщиками, чтобы уточнить потребности и условия сотрудничества.

Георгий Кириенко, министр промышленности и торговли Херсонской области:

«Нас интересует, как возможности самарских предприятий помогут Херсонской области: какое оборудование подойдет для наших коммунальных объектов, какие заказы смогут взять местные заводы. Следующий шаг — связать производителей с заказчиками и определить условия совместной работы».

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:

«Для нас важно, чтобы визиты делегаций приводили к практическому результату. Самарские предприятия готовы представить свои решения и обсудить их применение с потенциальными заказчиками Херсонской области. Будем содействовать прямому диалогу между компаниями, чтобы определить конкретные потребности, возможности поставок и перспективы совместной работы».

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры и проработать предложения самарских предприятий с учетом потребностей Херсонской области.