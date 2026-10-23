В селе Красный Яр в ходе дорожного конфликта 18-летний пешеход нанес 46-летнему водителю смертельный удар ножом

Прокуратура Красноярского района Самарской области контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Из материалов уголовного дела следует, что 21 октября 2026 года в селе Красный Яр в ходе дорожного конфликта 18-летний пешеход нанес 46-летнему водителю не менее одного удара ножом. От полученного повреждения потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Сегодня в судебном заседании прокуратура района поддержала ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд, согласившись с мнением прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.