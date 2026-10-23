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Самарцев приглашают посетить региональный этап Всероссийского чемпионата «Пилоты будущего»

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Движение Первых совместно с Федерацией гонок дронов России проводят в Самаре региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего».

Движение Первых совместно с Федерацией гонок дронов России проводят в Самаре региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Соревнования пройдут в четверг, 29 октября, на площадке Самарского университета (ул. Врубеля, 29Г). Начало в 9:00, вход для зрителей — свободный по предварительной регистрации.
Чемпиона проводится в Самарской области уже четвёртый год. В 2026 году он объединит 180 юных спортсменов из нашего региона. 
«Пилоты будущего» — это больше чем соревнования. Это целая школа, которая даёт молодым людям возможность получить практические навыки, востребованные в области беспилотных летательных систем. Подобные мероприятия закладывают основу для подготовки специалистов нового поколения — тех, кто способен не только конструировать дроны, но и грамотно применять их. За минувшие четыре года турниры в Самарской области превратились в полноценную платформу для молодёжи, стремящейся построить карьеру в сфере БПЛА», — говорит заместитель председателя Самарской Губернской Думы, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Региональные этапы по всей России проходят в очном формате и включают три последовательные дисциплины, проверяющие как теоретические знания, так и реальные навыки пилотирования.
На этапе «Теоретическое тестирование» участникам предстоит ответить на 50 вопросов об устройстве беспилотных летательных аппаратов, принципах их работы, правилах эксплуатации и технике безопасности. 
Затем в дисциплине «Технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов» юные пилоты продемонстрируют навыки виртуального управления в среде «Квадросим». 
На заключительном этапе «Класс 75 мм» каждый участник должен успешно завершить гонку на скорость и точность управления реальным дроном на специально оборудованной трассе.

По итогам регионального этапа будет сформирован общий протокол. Участники, занявшие с 1-го по 5-е место, получат путёвки в финал чемпионата, который состоится в очном формате с 17 по 22 ноября 2026 года в Москв .
Развитие беспилотных авиационных систем — один из ключевых технологических приоритетов страны. Участие в соревнованиях даёт молодёжи возможность не только прикоснуться к передовым технологиям и освоить их на практике, но и определиться с будущей профессией.
Чтобы стать зрителем соревнований, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6ad9d9c8852af3e0a79a7d00.
 
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за её пределами.
Участниками Движения Первых являются более 16 млн человек. Свыше 55 тысяч первичных отделений Движения Первых работают на регулярной основе на базе школ колледжей и вузов в 89 регионах России. Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодёжи во внеучебное время. Среди участников – более 13 миллионов обучающихся, а свыше 2 миллионов человек выполняют роль наставников.
Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодёжью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодёжи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.
Проекты Движения Первых реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» (федеральные проекты «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия – страна возможностей»). Движение организует 26 федеральных проектов и более 1100 региональных инициатив. Среди них: Всероссийский проект «Звучи», Всероссийский проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Литературный марафон», Всероссийский проект «Походы Первых – больше, чем путешествие», Всероссийский проект «Первый студенческий», Всероссийский проект «Юннаты первых», Всероссийский проект «МедиаПритяжение», Всероссийский проект «Благо твори», Всероссийский проект «Первая помощь», Физкультурное мероприятие «Всероссийский проект «Вызов Первых», Всероссийский проект «Первые в профессии», Всероссийский проект - фестиваль «Российская школьная весна», Всероссийский проект «Первые в науке, Международный фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых», тематические смены в федеральных детских центрах и региональных организациях отдыха детей и их оздоровления, Всероссийская программа
«Мы – граждане России!», образовательно-туристские программы «Университетские смены», комплекс мероприятий по международной деятельности, конкурс лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых», комплекс мероприятий, направленный на развитие семейного сообщества Движения Первых «Родные – Любимые», Всероссийский проект «КВН.Первые», комплекс мероприятий по поддержке детей из социально уязвимых категорий, комплекс мероприятий, проводимых с целью увеличения эффективности проектов и поддержания достигнутого результата федерального проекта, а также грантовый конкурс Движения Первых и Всероссийский конкурс «Большая перемена».

 

Фото: Движение Первых

Теги: Самара

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