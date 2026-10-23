В Тольятти прошла презентация книги о жизни семьи участника СВО

21 октября в модельной центральной библиотеке им. В.Н. Татищева (б-р Ленина, 10) состоялась презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи». Это первое опубликованное произведение проекта АНО «Сердце воина» Самарской области, который осуществляет психологическую и адаптивную поддержку участникам СВО

В презентации приняли участие автор книги, Любовь Николаевна Ангелова, выпускница Российского Православного Университета святого Иоанна Богослова по специальности «Православная психология», ветеран СВО, и руководитель АНО «Сердце воина», инициатор проекта Сергей Евгеньевич Сибилев.

В начале встречи участникам была представлена программа «Библиотек Тольятти» «Мы – вместе», направленная на информирование граждан о деятельности Вооруженных Сил РФ, повышение престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, а также обзор выставки сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде».

Книга «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи» посвящена переживаниям детей и семей участников Специальной военной операции. Она отличается от прочих, посвящённых СВО произведений, тем, что предназначена, в первую очередь, для детей. В ней рассказывается о жизни семьи человека, который отправился на Специальную военную операцию. В центре повествования десятилетний мальчик Петя, сложно переживающий отсутствие отца и частично принимающий на свои юные плечи обязанности главы семьи. Главный герой восхищается папой-героем, каждый день с нетерпением ждёт его возвращения домой.

Каждая глава книги заканчивается списком вопросов для маленьких читателей и предложением тем, на которые родителям стоит с ними поговорить. Таким образом, книга является методическим пособием, которое помогает детям понять то, что происходит в их семье, а также учит взрослых, как им объяснить и правильно донести сложные вопросы о Специальной военной операции.

«Книга написана мною за 7 дней и явилась как бы промыслом Божием… Мы должны передать нашим детям и внукам правду о том, какие подвиги совершают наши соотечественники... Не все взрослые знают, как правильно подойти к ребёнку, как начать сложный, тяжёлый разговор. Книга написана именно с этим посылом, чтобы семья стала ближе друг к другу, могла поддержать ребёнка, успокоить его и создать положительное отношение и волю к победе», – отметила Любовь Ангелова и проникновенно прочитала одну из глав книги.

Руководитель АНО «Сердце воина» Сергей Сибилев представил видеосюжет о работе центра комплексной поддержки, где ветераны Специальной военной операции и члены их семей получают заботу, понимание и силы для новых побед. Сегодня работают 54 таких центра, расположенных на базе семейных МФЦ, кадровых центров. Благодаря этому жители региона могут получить необходимую поддержку независимо от места проживания. Что касается книги, то Сергей Сибилев подчеркнул, что она родилась из реальных историй семей участников СВО и призвана помочь читателям узнать в героях себя. Эта книга о надежде, любви и верности, о том, как важно единство семьи в такое сложное для всех нас время».

● В процессе обсуждения содержания книги гости из Самары ответили на вопросы присутствующих:

Сколько времени писалась книга и есть ли у нее прототипы?

● Отслеживают ли создатели книги обратную связь от читателей при использовании методических вопросов после прочтения каждой главы?

● Будет ли аудиоверсия книги «Сердце воина: Непридуманная история одной семьи» и др.

Презентацию книги посетили партнеры «Библиотек Тольятти»: Н.М. Игнатьева – руководитель Управления культуры и молодежной политики м.р.Ставропольский, О.В.Лысова, директор МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» м.р. Ставропольский, представители школьных библиотек. Все они получили комплекты книг с автографом автора.

После официальной части состоялось общение с автором, в ходе которого участники еще раз смогли задать вопросы, обсудить содержание и ее значение для детей и участников СВО

Книга уже доступна в 28 библиотеках МБУК «Библиотеки Тольятти»