Выдача автокредитов в России сократилась на 14% в сентябре

В сентябре 2026 года российские банки выдали 112,75 тыс. автокредитов на общую сумму 179,11 млрд рублей. Количество кредитов сократилось на 14% в годовом выражении и на 2% по сравнению с августом, объем выдач уменьшился на 10% и 2% соответственно. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), передает ТАСС 23 октября.

Средний размер кредита на новый автомобиль в сентябре составил 1,6 млн рублей, на машину с пробегом — 1,5 млн рублей. За месяц показатели не изменились. Средний срок кредитования новых автомобилей сохранился на уровне 67 месяцев, подержанных — 78 месяцев. На новые машины пришлось 68% от общего количества и объема выданных автокредитов.

За январь-сентябрь 2026 года банки выдали 910,19 тыс. автокредитов на общую сумму 1,42 трлн рублей. В годовом выражении количество выдач увеличилось на 6%, объем — на 21%. При этом по сравнению с девятью месяцами 2024 года показатели сократились на 34% и 31% соответственно.

Лидером по объему выдачи автокредитов стала Москва, где заемщики оформили 7,75 тыс. кредитов на 16,3 млрд рублей. На втором месте расположилась Московская область с 7,45 тыс. кредитов на 14,21 млрд рублей, на третьем — Санкт-Петербург, где выдали 5,27 тыс. кредитов на 9,74 млрд рублей. В пятерку также вошли Татарстан и Краснодарский край.

Самые крупные по среднему размеру автокредиты выдавали жителям Чеченской Республики — 2,21 млн рублей. На втором месте оказалась Москва со средним чеком 2,1 млн рублей, на третьем — Магаданская область, где он составил 1,95 млн рублей.