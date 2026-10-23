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Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»

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Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»

Общественное голосование «Выбор пассажиров» объявлено в рамках ежегодной премии российского журнала «Городской транспорт». Жители Самары могут принять участие в голосовании, поставив оценку пассажирскому транспорту своего города на странице премии по ссылке: https://urbantransport.ru/page-cities-list/?city=самара.

Премия направлена на выявление и распространение лучших практик организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования, повышение открытости данных о работе транспортных систем, а также формирование профессионального и общественного интереса к вопросам развития общественного транспорта в российских городах. Оценка городов формируется на основе данных о маршрутной сети, подвижном составе, пассажиропотоке, тарифах, пробеге транспорта, его экологичности, эффективности и др.

Согласно опубликованным журналом «Городской транспорт» аналитическим данным, в генеральном рейтинге качества общественного транспорта среди 318 городов Самара за последний год переместилась с 57 на 16 позицию (по данным на октябрь 2026 года).

Напомним, менее чем за полтора года для городского Трамвайно-троллейбусного управления Самары благодаря поддержке Правительства Самарской области года закуплено 74 новых низкопольных трамвая – 71 вагон модели 71-911ЕМ «Львёнок» и 3 трёхсекционника «Витязь-М». Также свой подвижной состав обновили перевозчики по муниципальным автобусным маршрутам. Весь городской транспорт, работающий по регулируемым тарифам, переведен на новые контракты, условия которых направлены на строгое исполнение требований к транспортной работе и повышение комфорта перевозок. Кроме того, в этом году капитально отремонтировано порядка 5 км трамвайных путей по одной из основных транспортных артерий города – улице Ново-Садовой. С учётом работ собственной службы пути ТТУ ремонт масштабирован до 7,8 км и дополнительно охватит участки трамвайных линий в разных районах города. Также по госпрограмме в этом году обновили трамвайные пути на 15 перекрёстках с автодорогами.

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