Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»

Общественное голосование «Выбор пассажиров» объявлено в рамках ежегодной премии российского журнала «Городской транспорт». Жители Самары могут принять участие в голосовании, поставив оценку пассажирскому транспорту своего города на странице премии по ссылке: https://urbantransport.ru/page-cities-list/?city=самара.



Премия направлена на выявление и распространение лучших практик организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования, повышение открытости данных о работе транспортных систем, а также формирование профессионального и общественного интереса к вопросам развития общественного транспорта в российских городах. Оценка городов формируется на основе данных о маршрутной сети, подвижном составе, пассажиропотоке, тарифах, пробеге транспорта, его экологичности, эффективности и др.



Согласно опубликованным журналом «Городской транспорт» аналитическим данным, в генеральном рейтинге качества общественного транспорта среди 318 городов Самара за последний год переместилась с 57 на 16 позицию (по данным на октябрь 2026 года).



Напомним, менее чем за полтора года для городского Трамвайно-троллейбусного управления Самары благодаря поддержке Правительства Самарской области года закуплено 74 новых низкопольных трамвая – 71 вагон модели 71-911ЕМ «Львёнок» и 3 трёхсекционника «Витязь-М». Также свой подвижной состав обновили перевозчики по муниципальным автобусным маршрутам. Весь городской транспорт, работающий по регулируемым тарифам, переведен на новые контракты, условия которых направлены на строгое исполнение требований к транспортной работе и повышение комфорта перевозок. Кроме того, в этом году капитально отремонтировано порядка 5 км трамвайных путей по одной из основных транспортных артерий города – улице Ново-Садовой. С учётом работ собственной службы пути ТТУ ремонт масштабирован до 7,8 км и дополнительно охватит участки трамвайных линий в разных районах города. Также по госпрограмме в этом году обновили трамвайные пути на 15 перекрёстках с автодорогами.