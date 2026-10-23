КАМАЗ и полуприцеп: в Красноярском районе произошло ДТП

23 октября в 00:51 на 1025 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно на место вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 151 пожарно-спасательного отряда № 41 филиала ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы.

По прибытии было установлено, что произошло попутное столкновение грузового автомобиля КАМАЗ и полуприцепа Mercedes-Benz Actros.

В ходе аварийно-спасательных работ специалисты отключили аккумуляторные батареи, произвели стабилизацию транспортных средств и смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"