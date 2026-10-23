Вячеслав Федорищев прокомментировал уголовное дело экс-главы Нефтегорского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы Нефтегорского района Александра Баландина. Он заявил, что правительство региона и муниципалитет оказывают необходимое содействие следствию.

Федорищев напомнил, что ранее принял решение снять Баландина с должности.

— Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти, — подчеркнул губернатор.

По его словам, ни должность, ни прежние заслуги, ни связи не могут стать основанием для исключений, пишет Самарская газета.

Напомним, дело связано со строительством очистных сооружений в селе Утевка по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. По версии следствия, с весны 2024 года по октябрь 2026-го Баландин действовал совместно с сотрудниками районной администрации, МКУ «УКС» и представителями компании «Эверест».

Следствие считает, что участники схемы подделывали акты приемки выполненных работ. На основании этих документов подрядчику перечисляли бюджетные деньги. Предполагаемый ущерб составил не менее 50 млн рублей.

Октябрьский районный суд Самары избрал Баландину меру пресечения в виде запрета определенных действий до 18 декабря 2026 года.