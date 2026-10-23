Google отказал Трампу в переименовании Атлантического океана

Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи отказал президенту США Дональду Трампу в переименовании Атлантического океана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как рассказал сам хозяин Белого дома, он позвонил топ-менеджеру с предложением переименовать Атлантический океан в Американский. В ответ Пичаи призвал главу государства не просить Google о подобном.

«На этот раз я этого делать не буду. С океанами дело обстоит иначе, сэр», — сказал гендиректор.

Он подчеркнул, что на побережье океанов расположено большое количество стран, пишет Газета.

На этом фоне Трамп заявил, что, «скорее всего, откажется» от попыток изменить название Атлантического океана. Тем не менее он продолжает считать возможным переименование Тихого океана, подчеркивается в статье.

11 октября президент США рассказал о желании переименовать Атлантический или Тихий океан. По словам хозяина Белого дома, он хотел бы назвать один из этих водных объектов «океаном Трампа» или «океаном Америк». Глава государства подчеркнул, что реализовать идею надо до того, как истечет его срок на посту президента.