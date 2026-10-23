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Самарцам объяснили, почему не строятся объекты по переработке отходов

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Самарцам объяснили, почему не строятся объекты по переработке отходов

Проекты комплексов по переработке ТКО в Самарской области, подготовленные в 2019–2021 годах, пришлось серьезно пересмотреть. Об этом рассказал заместитель председателя правительства — министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов. Он ответил на вопросы жителей региона в своем аккаунте во «ВКонтакте».

По словам Ефимова, в существующих проектах не всегда были рассчитаны маршруты перевозки, реальная загрузка объектов и итоговая стоимость для жителей. Строить мощности без этих расчетов означало бы переплачивать из бюджета даже за недозагруженные объекты. Власти провели ревизию планов и исключили решения без достаточного экономического и инфраструктурного обоснования. Новая дорожная карта учитывает реальные объемы отходов, дороги, сроки и мощности действующих объектов.

Министр отметил, что сортировка на заводах необходима, но должна быть обеспечена инфраструктурой и рынком сбыта вторичного сырья. Задача — двигаться к целям 2030 года поэтапно, не формируя неподготовленных расходов, а тариф удерживать без необоснованного роста, пишет Самарская газета.

Артем Ефимов также прокомментировал ситуацию с раздельным сбором мусора. По его словам, его нельзя превращать в формальность: если поставить цветные контейнеры, но не организовать отдельный вывоз и обработку, эффекта не будет. В разрабатываемой территориальной схеме предусмотрен переход к двухпоточному сбору: отдельно сухие перерабатываемые отходы, отдельно смешанные и пищевые. Муниципалитеты последовательно предусмотрят бюджетные решения, подготовят площадки и баки, а региональный оператор — спецтехнику. В первую очередь это коснется Жигулевска и Тольятти, затем — других городов и районов.

Отдельно Ефимов прокомментировал ситуацию с полигоном «Водино». Ограничение доступа к весовому контролю со стороны руководства объекта в летние месяцы привело к очередям мусоровозов и риску срыва графиков вывоза. По итогам проверок контролирующих органов власти оперативно отреагировали на замечания и перенаправили потоки на другие объекты. Главное — обеспечить бесперебойный вывоз отходов и прозрачность всей системы, подчеркнул министр.

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