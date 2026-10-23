LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака StanbyME Beam в России. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента, которые изучило РИА Новости.

«Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от „ЭлДжи Электроникс“ 16 октября 2026 года», — пишут РИА Новости со ссылкой на Роспатент. Сведения о ней опубликовали 20 октября.

Товарный знак StanbyME Beam относится к линейке портативных беспроводных смарт-экранов LG StanbyME. На изображении обозначения представлена черная надпись StanbyME Beam.

Ранее уже были зарегистрированы товарные знаки таких брендов, как Netflix, Louis Vuitton, Inditex, Uniqlo и других. Это свидетельствует о растущем интересе зарубежных компаний к российскому рынку.