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Мошенники выманили у жительницы Кинеля более 1 млн рублей

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Мошенники выманили у жительницы Кинеля более 1 млн рублей

В полицию обратилась 39-летняя жительница Кинеля с заявлением о хищении денежных средств. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и убедил женщину, что ее денежные средства находятся под угрозой. Под предлогом «сохранения денег» злоумышленник убедил местную жительницу перевести все сбережения на так называемый безопасный счет.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Не сообщайте коды из СМС и никогда не переводите деньги «для сохранности». Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

 

Теги: Мошенники

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