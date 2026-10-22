В течение 9 дней мошенники "обрабатывали" пожилого жителя Самары

В октябре текущего года в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение: у пожилого мужчины обманом выманили полмиллиона рублей.

В сентябре на телефон заявителя 1952 года рождения поступил звонок от незнакомца, уверенно представившегося сотрудником финансовой организации и заявившего, что на имя мужчины якобы пытаются оформить кредит, а его сбережения под угрозой. Чтобы «обезопасить» деньги, он убеждал, что средства нужно срочно «перевести на защищённый счёт» либо «передать уполномоченному курьеру» - иначе банк их спишет, а сам гражданин станет фигурантом сомнительной операции.

В разговорах злоумышленник использовал приёмы психологического давления: настойчиво повторял, что действовать нужно немедленно, иначе «счёт заблокируют», а «деньги пропадут безвозвратно». Он запрещал обсуждать ситуацию с родными: «Это внутренняя проверка, если скажете кому‑то - всё сорвётся, и вы останетесь виноваты». Чтобы усилить доверие, собеседник сыпал профессиональными терминами, упоминал реальные процедуры банков и даже подсказывал, как «правильно» вести себя в отделении, будто бы помогая.

Под этим напором мужчина поверил, что спасает свои деньги. 5 октября у подъезда своего дома он передал 500 000 рублей незнакомцу, искренне считая, что это «уполномоченный курьер», который доставит средства на «безопасный счёт».

В настоящее время полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело.