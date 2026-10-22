Возгорание трактора произошло в Кинельском районе

21 октября в 15 часов 20 минут в пожарно-спасательный отряд № 34 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступил звонок о том, что в селе Красносамарское горит трактор.

На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 80 Отряда № 34.

По прибытии специалисты подали на тушение 1 ствол воздушно-пенный (СВП-4).

Локализация пожара была объявлена в 15 часов 38 минут, а ликвидация открытого горения в 15 часов 43 минуты.

На месте работали 4 человека личного состава на 1 единице техники.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"