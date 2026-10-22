Бабушкины закрутки получили зумерский ребрендинг – молодежь вместо привычных соленых огурцов делает бургеншоны, красит капусту в розовый и заливает чеснок медом, сообщает канал SHOT в мессенджере MAX.

Главным хитом в соцсетях стали домашние пикули – огуречные колечки, которые добавляют в бургеры. Огурцы режут вместе с луком и солят, а после заливают горячим маринадом из зерновой горчицы, сахара, уксуса, куркумы и перца. Смесь раскладывают по банкам и оставляют остывать под пледом.

Второй тренд – "пикми-капуста", она же "розовая капуста". По сути, это знакомая маринованная капуста со свеклой, только теперь в нее добавляют еще и цветную. Все заливают рассолом и держат несколько дней.

Еще одна заготовка пришла из зарубежных соцсетей – чеснок в меде. Зубчики складывают в банку и полностью заливают медом. Российские пользовательницы соцсетей пошли дальше: некоторые просто едят сырой чеснок, обмакивая его в мед, пишет m24.ru.

Фото pxhere.com