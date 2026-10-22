Составлен портрет водителя в Самаре ко Дню автомобилиста

Сервис для заказа такси Drivee ко Дню автомобилиста провёл исследование пользователей в Самаре и составил портрет среднестатистического водителя, зарегистрированного в сервисе. Чаще всего это мужчина около 42 лет на LADA Granta.

Рынок такси в стране по-прежнему преимущественно мужской. В Самаре среди водителей, зарегистрированных в сервисе, 97,1% мужчин и только 2,9% женщин. В целом по стране доля мужчин водителей-партнёров составляет 95,5% мужчин и 4,5% женщин.

Город Мужчины Женщины Мужчины Женщины РФ 95,5% 4,5% 42 42 Самара 97,1% 2,9% 42 41

Средний возраст мужчины водителя-партнёра в Самаре 42 года, а женщины — 41 год. Для более полного портрета аналитики также составили топ популярных имён автомобилистов, подключённых к сервису. Среди мужчин в городе чаще всего встречаются имена Александр, Сергей и Алексей, а среди женщин — Елена, Наталья, Татьяна.

В Самаре на иномарки приходится 61,4% машин, зарегистрированных в сервисе, на отечественные — 38,6%. Это второе место среди 11 исследуемых городов по доле отечественных автомобилей в Drivee после Тольятти.

Самой популярной моделью у водителей-партнёров в Самаре стала LADA Granta, это почти каждая девятая машина в сервисе (10,9%).

Доля китайских машин в Drivee в Самаре за год выросла с 6,9% до 8,9%, то есть более чем на четверть. В среднем по стране доля за год изменилась с 12,1% до 12,5%, и теперь китайской оказывается каждая восьмая машина, на которой водители-партнёры выполняют поездки через сервис.