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Составлен портрет водителя в Самаре ко Дню автомобилиста

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Составлен портрет водителя в Самаре ко Дню автомобилиста

Сервис для заказа такси Drivee ко Дню автомобилиста провёл исследование пользователей в Самаре и составил портрет среднестатистического водителя, зарегистрированного в сервисе. Чаще всего это мужчина около 42 лет на LADA Granta.

Рынок такси в стране по-прежнему преимущественно мужской. В Самаре среди водителей, зарегистрированных в сервисе, 97,1% мужчин и только 2,9% женщин. В целом по стране доля мужчин водителей-партнёров составляет 95,5% мужчин и 4,5% женщин. 

 

Город

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

РФ

95,5%

4,5%

42

42

Самара

97,1%

2,9%

42

41

 

Средний возраст мужчины водителя-партнёра в Самаре 42 года, а женщины — 41 год. Для более полного портрета аналитики также составили топ популярных имён автомобилистов, подключённых к сервису. Среди мужчин в городе чаще всего встречаются имена Александр, Сергей и Алексей, а среди женщин — Елена, Наталья, Татьяна.

В Самаре на иномарки приходится 61,4% машин, зарегистрированных в сервисе, на отечественные — 38,6%. Это второе место среди 11 исследуемых городов по доле отечественных автомобилей в Drivee после Тольятти. 

Самой популярной моделью у водителей-партнёров в Самаре стала LADA Granta, это почти каждая девятая машина в сервисе (10,9%). 

Доля китайских машин в Drivee в Самаре за год выросла с 6,9% до 8,9%, то есть более чем на четверть. В среднем по стране доля за год изменилась с 12,1% до 12,5%, и теперь китайской оказывается каждая восьмая машина, на которой водители-партнёры выполняют поездки через сервис. 

Теги: Городской транспорт

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