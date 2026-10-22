В Самаре мужчина осужден за уклонение от административного надзора

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре 2025 года решением суда в отношении мужчины, неоднократно судимого за кражи и грабежи, был установлен административный надзор сроком на 8 лет. В период с марта по май 2026 года он самовольно, без уважительных причин, вопреки установленным судом ограничениям, оставил место жительства в г. Самаре, не уведомив об этом правоохранительные органы.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.