В Тольятти возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы

Прокуратура Центрального района г. Тольятти провела проверку по обращению местного жителя о факте несвоевременной выплаты работодателем заработной платы.

Установлено, что организация, занимающаяся обработкой металлических изделий и механической сваркой, систематически нарушала сроки выплаты заработной платы, не производила оплату отпуска и сверхурочных работ, а также иные установленные законом выплаты, не только заявителю, но и еще троим рабочим. Общая сумма задолженности превысила 500 тыс. рублей.

В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла представление директору предприятия и возбудила в отношении юридического лица дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок).

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

После вмешательства прокуратуры работодатель начал погашать задолженность перед работниками.

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также фактическое погашение задолженности по заработной плате взяты на контроль прокуратуры.