В Самарской ППК сообщили о временных изменениях в расписании электричек на Сызранском направлении. Из-за ремонта инфраструктуры в первую неделю ноября из графика выведут 17 пригородных составов.

На Куйбышевской железной дороге со 2 по 9 ноября 2026 года не будут ходить 17 электричек, поскольку на перегоне Чапаевск – Звезда начинается ремонт.

На Сызранском направлении 2 ноября отменят 5 поездов:

- № 7565 Мирная (отпр. 13:56) – Сызрань-1;

- № 6553 Смышляевка (отпр. 15:42) – Безенчук;

- № 7103 Самара (отпр. 16:07) – Сызрань-1;

- № 6555-7573 Смышляевка (отпр. 18:50) – Сызрань-1;

- № 6550/6549 Безенчук (отпр. 17:50) – Водинская.

В следующие дни ремонта — 3, 5 и 6 ноября — из графика выведут сразу 12 электричек. Среди них окажутся утренние скоростные рейсы № 7553 Самара – Сызрань-1 (отпр. 06:36), № 7104 Сызрань-1 – Самара (отпр. 08:44), а также короткие пригородные маршруты Самара – Новокуйбышевская, Безенчук – Мирная, Чапаевск – Мирная, Безенчук – Водинская и Новокуйбышевская – Самара.

В праздничные и выходные дни — 4, 7 и 8 ноября — движение приостановят для 10 составов. В этот перечень попали поезда № 7555, № 7141, № 7565, № 7143, № 6555-7573 в сторону Сызрани, а также № 6578, № 7570, № 7142, № 7144 и № 6550/6549 в обратном направлении.

В финальный день ремонта, 9 ноября, не будут ходить 7 пригородных поездов. Утром не выйдут на линию электрички № 7553 и № 7545 из Самары, а со стороны Сызрани и промежуточных станций отменят рейсы № 6578, № 7570, № 6580, № 7104 и № 7544, пишет СитиТрафик.