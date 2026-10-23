Пограничное управление информирует об увеличении случаев непропуска граждан Российской Федерации через государственную границу

Пограничное управление информирует об увеличении случаев не пропуска граждан Российской Федерации через государственную границу, в связи с использованием недействительных заграничных паспортов.

Наиболее распространенной причиной признания заграничных паспортов недействительными является зеркальная инверсия фотографического изображения владельца в документе (противоположное расположение анатомических признаков лица: родинок, шрамов, пробора волос и т.д.).

В ходе осуществления опросов граждан установлено, что при подаче электронных заявлений (в том числе через Единый портал государственных

и муниципальных услуг) заявители изготавливают фотоизображение

с помощью фронтальной камеры смартфона («селфи»). Программное обеспечение большинства мобильных устройств по умолчанию сохраняет снимки зеркально отраженными без автоматической коррекции ориентации кадра, что заявителями не отслеживается.

В соответствии со ст. 8.1 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и постановлением Правительства РФ от 09.12.2023 № 2090, искажение параметров изображения лица, не позволяющее однозначно идентифицировать человека, является прямым основанием для признания заграничных паспортов недействительными в связи с наличием в них недостоверных сведений и их изъятие.

В целях предупреждения подобных нарушений, а также срывов запланированных поездок гражданам рекомендуется исключить использование фронтальных камер смартфонов для подготовки фотографий на заграничные паспорта.