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Самарская область вошла в десятку регионов по объему взносов в ПДС

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Самарская область вошла в десятку регионов по объему взносов в ПДС

Аналитики СберНПФ проанализировали статистику Банка России по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за II квартал 2026 года. Россияне из всех регионов копят с ПДС. Хотя основной объём взносов концентрируется в Москве, спрос на инструмент в целом по стране растёт сильнее.

Согласно данным ЦБ России, лидером по объёму взносов остаётся Москва – 41,3 млрд рублей, рост к II кварталу 2025 года составляет 20%. На втором месте Московская область – 19,5 млрд рублей (+56%), на третьем Санкт-Петербург – 13,5 млрд рублей (+51%). В первую пятёрку также входят Краснодарский край – 9,7 млрд рублей (+106%) и Свердловская область – 9,5 млрд рублей (+45%).

Замыкают первую десятку ХМАО (8,8 млрд рублей, +45%), Татарстан (7,8 млрд рублей, +71%), Башкортостан (7,7 млрд рублей, +78%), Нижегородская область (7,2 млрд рублей, +62%) и Самарская область (6,7 млрд рублей, +47%).

Чаще всего во втором квартале в ПДС вступали жители Москвы и Подмосковья: в этих регионах заключили каждый восьмой новый договор. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Краснодарский край (4%), Республики Башкортостан и Татарстан, а также Свердловская область (по 4%).

По итогам периода количество участников по действующим договорам составило 11, 6 млн человек. На конец второго квартала россияне вложили в программу свыше 290 млрд рублей против почти 190 млрд рублей годом ранее.

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