Почти половина опрошенных жителей Самарской области уже использовали нейросети для работы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Не оступись, доченька!». Создателем картины выступил известный петербургский режиссер Владислав Фурманов .
В регионе прошли съемки послевоенной драмы с Елизаветой Боярской в главной роли
Аэропорт Самары переходит на зимнее расписание
Аэропорт Самары переходит на зимнее расписание
В Тольятти прошла презентация книги о жизни семьи участника СВО
В Тольятти прошла презентация книги о жизни семьи участника СВО
Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации
Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации
В селе Красный Яр в ходе дорожного конфликта 18-летний пешеход нанес 46-летнему водителю смертельный удар ножом
В селе Красный Яр в ходе дорожного конфликта 18-летний пешеход нанес 46-летнему водителю смертельный удар ножом
В Тольятти перед судом предстанет мать, задолжавшая ребенку более 1,5 млн рублей
В Тольятти перед судом предстанет мать, задолжавшая ребенку более 1,5 млн рублей
Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»
Жители Самары могут оценить общественный транспорт города на платформе ежегодной премии журнала «Городской транспорт»
Выдача автокредитов в России сократилась на 14% в сентябре
Выдача автокредитов в России сократилась на 14% в сентябре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
-0.84
EUR 91.14
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти половина опрошенных жителей Самарской области уже использовали нейросети для работы

232
Почти половина опрошенных жителей Самарской области уже использовали нейросети для работы

Чаще всего нейросети помогают искать информацию и идеи, а также писать и редактировать тексты. Самым популярным инструментом остаются универсальные текстовые чат-боты. К таким выводам пришли hh.ru и Контур.Эгиды по итогам совместного исследования о том, как жители Самарской области используют искусственный интеллект в работе.

Почти половина опрошенных жителей Самарской области (48%) уже использовали нейросети для решения рабочих задач. При этом 30% обращаются к ним регулярно, несколько раз в неделю или чаще. Еще 13% используют ИИ несколько раз в месяц, а 5% пробовали такие инструменты лишь несколько раз.

При этом потенциал для дальнейшего распространения остается высоким: 20% респондентов пока не используют нейросети в работе, но планируют начать. Не пользуются ими и не собираются этого делать 32% опрошенных.

Молодые специалисты заметно чаще включают ИИ в рабочие процессы. Среди респондентов 18–24 лет нейросети для работы хотя бы раз использовали 70%, в группе 25–34 лет — 58%. Среди опрошенных 35–44 лет таких 51%, 45–54 лет — 39%, а среди респондентов старше 55 лет — 35%.

Среди тех, кто использует нейросети в работе, наиболее востребованы универсальные текстовые чат-боты — ChatGPT, Claude и DeepSeek. Их назвали 79% респондентов. Российскими решениями пользуются 68%. Еще по 32% используют сервисы для генерации изображений и визуализации, а также ИИ-инструменты для работы с таблицами и данными. Корпоративными ИИ-решениями, которые предоставляет работодатель, пользуются 16% участников исследования. Специализированные ИИ-помощники для инженеров назвали 11%.

Самыми распространенными сценариями использования ИИ стали поиск информации и идей, а также написание и редактирование текстов, писем и сообщений. Каждый из этих вариантов выбрали по 74% пользователей нейросетей в регионе. Еще 32% используют нейросети для анализа таблиц, данных и показателей, а 26% — для анализа документов и больших объемов текста. По 21% готовят с их помощью презентации, отчеты и другие материалы или работают с договорами и другими юридическими документами.

Для написания и проверки программного кода ИИ применяют 16% респондентов. По 11% используют нейросети для написания пояснительных записок и обоснований, перевода технической документации, подготовки к встречам, переговорам и выступлениям, поиска и сверки нормативной документации, а также решения карьерных вопросов, связанных с повышением, увольнением или поиском новой работы. Реже ИИ применяют для работы с клиентами, подготовки ответов и предложений, анализа обращений, а также разбора конфликтов и сложных ситуаций с руководителем, коллегами или клиентами — по 5%.

Таким образом, основная область применения нейросетей в работе жителей Самарской области связана с повседневными информационными и текстовыми задачами. Более специализированные сценарии распространены заметно меньше.

Совместный опрос hh.ru и Контур.Эгиды проводился с 9 по 24 сентября 2026 года среди 3068 российских соискателей, в том числе из Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
141
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
307
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
431
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
703
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
567
Весь список