Почти половина опрошенных жителей Самарской области уже использовали нейросети для работы

Чаще всего нейросети помогают искать информацию и идеи, а также писать и редактировать тексты. Самым популярным инструментом остаются универсальные текстовые чат-боты. К таким выводам пришли hh.ru и Контур.Эгиды по итогам совместного исследования о том, как жители Самарской области используют искусственный интеллект в работе.

Почти половина опрошенных жителей Самарской области (48%) уже использовали нейросети для решения рабочих задач. При этом 30% обращаются к ним регулярно, несколько раз в неделю или чаще. Еще 13% используют ИИ несколько раз в месяц, а 5% пробовали такие инструменты лишь несколько раз.

При этом потенциал для дальнейшего распространения остается высоким: 20% респондентов пока не используют нейросети в работе, но планируют начать. Не пользуются ими и не собираются этого делать 32% опрошенных.

Молодые специалисты заметно чаще включают ИИ в рабочие процессы. Среди респондентов 18–24 лет нейросети для работы хотя бы раз использовали 70%, в группе 25–34 лет — 58%. Среди опрошенных 35–44 лет таких 51%, 45–54 лет — 39%, а среди респондентов старше 55 лет — 35%.

Среди тех, кто использует нейросети в работе, наиболее востребованы универсальные текстовые чат-боты — ChatGPT, Claude и DeepSeek. Их назвали 79% респондентов. Российскими решениями пользуются 68%. Еще по 32% используют сервисы для генерации изображений и визуализации, а также ИИ-инструменты для работы с таблицами и данными. Корпоративными ИИ-решениями, которые предоставляет работодатель, пользуются 16% участников исследования. Специализированные ИИ-помощники для инженеров назвали 11%.

Самыми распространенными сценариями использования ИИ стали поиск информации и идей, а также написание и редактирование текстов, писем и сообщений. Каждый из этих вариантов выбрали по 74% пользователей нейросетей в регионе. Еще 32% используют нейросети для анализа таблиц, данных и показателей, а 26% — для анализа документов и больших объемов текста. По 21% готовят с их помощью презентации, отчеты и другие материалы или работают с договорами и другими юридическими документами.

Для написания и проверки программного кода ИИ применяют 16% респондентов. По 11% используют нейросети для написания пояснительных записок и обоснований, перевода технической документации, подготовки к встречам, переговорам и выступлениям, поиска и сверки нормативной документации, а также решения карьерных вопросов, связанных с повышением, увольнением или поиском новой работы. Реже ИИ применяют для работы с клиентами, подготовки ответов и предложений, анализа обращений, а также разбора конфликтов и сложных ситуаций с руководителем, коллегами или клиентами — по 5%.

Таким образом, основная область применения нейросетей в работе жителей Самарской области связана с повседневными информационными и текстовыми задачами. Более специализированные сценарии распространены заметно меньше.

Совместный опрос hh.ru и Контур.Эгиды проводился с 9 по 24 сентября 2026 года среди 3068 российских соискателей, в том числе из Самарской области.