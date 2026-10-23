В Госдуме предложили сделать подготовку школьников к ЕГЭ и ОГЭ бесплатной

Государство должно предоставить школьникам возможность бесплатно готовиться к ЕГЭ и ОГЭ по обязательным и выбранным дисциплинам. Об этом 23 октября заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По словам парламентария, пока ЕГЭ сохраняется, такая подготовка должна быть доступна выпускникам во всех школах страны. Он отметил, что многие родители считают дополнительные занятия с репетиторами необходимыми для поступления в вуз, однако их оплата становится существенной нагрузкой для семей.

«Когда больше половины родителей старшеклассников обращаются к репетиторам, возникает закономерный вопрос: почему подготовка к государственному экзамену фактически становится дополнительной платной услугой? Государство устанавливает требования к выпускникам, а расходы на подготовку к экзаменам ложатся на плечи родителей», — поделился Миронов в разговоре с ТАСС.

Депутат подчеркнул, что финансовые возможности родителей не должны определять перспективы ребенка при поступлении в высшее учебное заведение.