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Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми благородными в 2026 году

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Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми благородными в 2026 году

В рейтинге благородных профессий на первом месте — врачи и медсестры. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


Самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной профессией в 2026 году самарцы назвали медицинского работника (30% голосов), чаще всего упоминались такие специализации как неотложная помощь, акушерство и хирургия. В топ-3 также вошли учителя и военнослужащие (по 13% опрошенных), спасатели, сотрудники МЧС и пожарные (8%).

4% респондентов называют самыми благородными рабочие специальности (шахтеров, электриков, сварщиков, строителей, моряков). Еще 4% — инженеров (проектировщиков, технологов, химиков, энергетиков, экологов).

Среди других вариантов опрошенные называли дворников и уборщиков, социальных работников и волонтеров, пилотов и космонавтов, правозащитников и полицейских, журналистов и библиотекарей, ученых и фермеров и проч.

Еще 9% уверены, что самоотверженные люди есть в любой профессии, а 7% считают, что нравственных и честных профессий сейчас нет.

Мужчины в качестве самых благородных людей чаще называли военнослужащих, спасателей и инженеров. Женщины же чаще отдавали свои голоса медикам.
 

Время проведения: 25 сентября — 15 октября 2026 года

Теги: Опрос

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