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Россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели на новогодние каникулы

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Россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели на новогодние каникулы

Россияне стали чаще выбирать пятизвездочные отели на новогодние каникулы. В России средняя стоимость ночи в таком отеле упала на треть, до 20 600 рублей, а за рубежом выросла до 41 700 рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми 23 октября ознакомились «Известия».

По данным OneTwoTrip, в структуре ранних бронирований на новогодние праздники 66% приходится на зарубежные поездки, а 34% — на отели внутри страны. Интерес к люксовому сегменту вырос по всем направлениям.

В России на долю «пятерок» приходится 10,5% от всех внутренних бронирований, тогда как годом ранее этот показатель составлял 9%. Средний чек за ночь в пятизвездочном отеле упал с 30 600 до 20 600 рублей. При этом средняя продолжительность проживания увеличилась с 3,1 до 3,5 дня.

Список городов-лидеров изменился. Если годом ранее почти половина премиальных бронирований приходилась на Москву, то теперь столица делит первое место с Санкт-Петербургом. На Северную столицу приходится 29,3% бронирований (годом ранее — 12,2%), на Москву — также 29,3% (годом ранее — 45,1%). Далее следуют Казань (6,9%, годом ранее в топ-5 не входила), Сочи (5,2%, годом ранее в топе был Эсто-Садок с 7,3%) и Нижний Новгород (5,2%, годом ранее пятое место занимал Смоленск с 4,9%).

За рубежом доля пятизвездочных отелей выросла с 25 до 29%. В отличие от стоимости размещения в РФ, россияне не стали экономить: средняя стоимость ночи выросла с 40 500 до 41 700 рублей, а средняя длительность проживания сократилась с 3,9 до 3,4 дня.

Рейтинг зарубежных направлений сильно изменился. Китай, Вьетнам и Турция покинули пятерку лидеров. Первое место занял Египет (13,0%), который годом ранее в топ-5 не входил. Далее следуют Таиланд (11,3%, годом ранее — 19,9%), ОАЭ (9,1%, годом ранее — 6,4%), Новая Зеландия (8,9%) и Австралия (8,7%). Новая Зеландия и Австралия также не были в топе годом ранее.

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