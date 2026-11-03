Теплая осень продлила сезон активности мух в России

Из-за теплой погоды в октябре сезон активности мух в России продлился до начала ноября. Насекомые массово появляются в домах и на дачах жителей нескольких регионов, в том числе Подмосковья, Тюменской и Тверской областей, пишут новостные Telegram-каналы.

«Сезон активности мух в России продлился из-за тёплой осени — насекомые заполонили дома и дачи в нескольких регионах страны», — говорится в сообщении Telegram-канала SHOT. Россияне жалуются на большое количество насекомых внутри домов. Некоторые люди, находя стаи насекомых дома, думают, что на них навели порчу.

Обычно активность мух заметно снижается в начале или середине октября. В этом году из-за теплой погоды насекомые продолжают появляться в помещениях и в начале ноября. Биолог Илья Гомыранов пояснил, что теперь мухи будут искать укрытия для зимовки в теплых домах. Они могут прятаться в щелях обшивки, оконных рамах и других небольших отверстиях, пишет Ура.ру.