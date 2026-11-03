Число работающих через платформы россиян 50-59 лет выросло на 20%

Во II квартале 2026 года число россиян 50-59 лет, для которых работа через цифровые платформы является основной, выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 408,9 тыс. человек. Их доля среди всех участников платформенной занятости увеличилась с 13,2% до 16,7%. К такому выводу пришел портал «Самозанятость.онлайн», проанализировав данные обследования рабочей силы Росстата.

Рост этой возрастной группы произошел на фоне общего сокращения платформенной занятости: во II квартале число людей, для которых такая работа является основной, снизилось на 4,9%, с 2,57 млн до 2,45 млн человек. Самой многочисленной по-прежнему оставалась группа 30-39 лет, однако ее численность сократилась на 12,1%. Среди участников 20-29 лет снижение составило 11,1%, тогда как число работающих 40-49 лет практически не изменилось.

График 1. Как изменилась численность участников по возрастам, тыс. человек

II квартал 2025 и 2026 годов. Основная работа через цифровые платформы. Источник: Росстат

«Одной из возможных причин роста занятости людей 50-59 лет на платформах могут быть гибкий график и возможность использовать накопленный профессиональный опыт, – считает руководитель портала «Самозанятость.онлайн», член Координационного совета при Правительстве РФ Арсений Беленький. – Для человека предпенсионного возраста платформенная экономика может стать удобным способом продолжать активную деятельность. Заказы можно подбирать под накопленный опыт и доступное время. Цель в том, чтобы человек мог сохранять привычный доход при подходящей для него нагрузке, а не терял возможности заработка только из-за возраста».

Опыт и гибкий график

Гипотеза об особой роли опыта и гибкого графика согласуется с результатами опроса ФОМ, Сбера и Минэкономразвития. Среди работающих на себя респондентов, допускающих подработку, 65% назвали важным размер оплаты, по 33% – удобное время и соответствие задач имеющемуся опыту. Среди опрошенных от 46 лет значение опыта отметили 42%.

График 2. Что важно при выборе подработки, %

Опрос ФОМ 6-15 марта 2026 года. На вопрос отвечали 277 из 605 опрошенных, допускающих подработку; можно было выбрать до трех ответов. Участники исследования работали на себя без статуса ИП или юридического лица.

Данные ВЦИОМ также свидетельствуют об интересе к такому формату работы. По результатам опроса, проведенного 10 июля 2026 года, 40% взрослых россиян сочли работу через онлайн-сервисы удобной. Среди респондентов 45-59 лет этот показатель составил 43%.

«Для этой аудитории важно не начинать профессиональную жизнь с нуля, а найти применение уже имеющимся навыкам. Платформы могут сократить путь между человеком и заказчиком. Чем проще человеку разобраться в заданиях, оплате и оформлении работы, тем доступнее для него такой способ сохранять деловую активность. Платформенная работа уже имеет понятные потребителю формы. Через «Яндекс Про» получают заказы в такси и доставке, на «Авито Подработке» выбирают смены», — отмечает Арсений Беленький.

Рост платформенной занятости среди людей 50-59 лет существенно опередил увеличение общей численности работающих россиян этого возраста: 20,3% против 2,3%. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года предусматривает создание условий для занятости и повышение финансовой обеспеченности. В этом контексте развитие платформенных сервисов может расширить возможности продолжать работу с подходящей нагрузкой и использовать накопленные навыки.