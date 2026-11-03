Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников молодых учителей

Российский лидер Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для учителей, впервые приступающих к работе.

Перечень поручений по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися классов педагогической направленности опубликован на сайте Кремля.

«Подготовить... и представить предложения о привлечении научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования... в качестве наставников учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности», — говорится в тексте.

Соответствующее поручение дано Минпросвещения совместно с Минобрнауки России.

Предложения должны быть представлены до 1 сентября 2027 года, пишет РТ.