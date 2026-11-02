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В Самарской области работница одного из банков решила улучшить свое финансовое положение незаконным путем

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В Самарской области работница одного из банков решила улучшить свое финансовое положение незаконным путем

В Самарской области работница одного из банков решила улучшить свое финансовое положение незаконным путем. Сотрудница похитила из сейфа денежные средства на сумму свыше 200 тысяч рублей. После служебного расследования банк обратился в суд с исковым заявление о возмещении ущерба. Суд исковые требования удовлетворил и постановил возместить материальный ущерб в полном объеме.
В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на получаемые должницей доходы, а также об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации и запрете на регистрационные действия в отношении ее имущества.
Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры привели к полной компенсации материального ущерба.

Теги: Судебные приставы

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