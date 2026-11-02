Что тревожило россиян в III квартале 2026 года?

Общество также волнуют рост тарифов ЖКХ, налогов и наступление ИИ. Новые темы для обсуждения потеснили прежние топ-тревожности 2026 года — топливный кризис и ограничения в Интернете — они стали тревожить россиян немного меньше. Такие результаты показал «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за III квартал 2026 года.

Авторы исследования ежеквартально анализируют СМИ и соцсети, выявляя и ранжируя тревожности россиян. Исследование определяет как текущие источники тревоги, так и «серую зону» скрытых опасений (наиболее глубоко и длительно обсуждаемые темы) через Индекс приживаемости.

В ТОП-3 по Суммарному индексу (оценка суммарного присутствия тревожности в СМИ и соцсетях): 1. Топливный кризис. 2. Атаки БПЛА на склады маркетплейсов и НПЗ. 3. Нападения медведей на людей.

В ТОП-3 по Индексу приживаемости (оценка активности обсуждения темы в соцсетях по сравнению с присутствием в СМИ) приоритеты другие: 1. Отмена концертов Канье Уэста. 2. Ограничения в Интернете. 3. Рост тарифов ЖКХ и налогов.

Скандал с отменой концертов рэпера Канье Уэстане только вышел на первое место в квартале по приживаемости, но и стал самой обсуждаемой темой, связанной со «звездами», которые фиксировал «Национальный индекс тревожностей. КРОС». Тема получила рекордный для шоу-бизнеса Индекс приживаемости — 7,52. Для сравнения, «смерть рэпера Паши Техника» в 2025 году имела Индекс 7,51, «конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной» — 4,66, а «развод певца SHAMAN» в 2024-м — 2,91.

Топливный кризис остается главной тревожностью россиян по Суммарному индексу второй квартал подряд. Однако по Индексу приживаемости тема уже не входит в пятерку — по сравнению с предыдущим кварталом она опустилась с третьего на шестое место.

Тема ограничений в Интернете (блокировки VPN и цифровых сервисов, отключения мобильного интернета) остается в топе с начала года, но ее острота постепенно снижается. Если в I квартале она была лидером двух рейтингов, во II — на втором месте, то сейчас занимает второе место по Индексу приживаемости и пятое – по суммарному Индексу.

Вновь актуальны бытовые тревожности. Заметное волнение вызвала тема роста тарифов ЖКХ и налогов (третье место по приживаемости и четвертное — по Суммарному индексу). Ранее тема «ЖКХ» входила в топ-3 по приживаемости во II квартале прошлого года («отключения горячей воды»).

Широкий резонанс в СМИ и соцсетях получила абсолютно новая тема, которая подвинула рост тарифов, ограничения в Интернете и даже отмену концерта Уэста – «нападения медведей на людей».Она занимает третье место по Суммарному индексу и вызывает вдвое больше тревог (401,95), чем «подготовка Запада к войне с Россией» (7 место с Суммарным индексом 209,53).

Спустя год в топ-тревог вернулась тема искусственного интеллекта. Его бесконтрольное развитие и наступление стало беспокоить россиян еще больше: в 2025-м тема занимала девятое место в рейтинге приживаемости (Индекс 1,03), а теперь — восьмое (1,55).

«Мы в очередной раз отмечаем как локальные истории бытового характера вызывают в обществе больше беспокойства, чем, например, сообщения о подготовке Запада к войне с Россией. Подобная реакция объяснима. В условиях беспрецедентного внешнего давления и действия более 35 тысяч международных ограничений новость о приезде в Россию музыканта из США, воспринимается как событие исторического масштаба, сопоставимое с падением «железного занавеса» и визитом группы Pink Floyd в Москву в конце 1980-х. Высокий общественный резонанс повлек за собой ряд событий, которые тоже обсуждались в контексте приезда Канье Уэста: рост стоимости аренды жилья, дефицит ж/д и авиа-билетов в Санкт-Петербург, а также ажиотаж вокруг покупки билетов, сменяющийся опасениями относительно возможных финансовых потерь в случае отмены концертов.

Серия однотипных сюжетов о нападениях медведей на грибников, охотников и рыболовов формирует у аудитории ощущение системного кризиса, даже если это является аномалией. Это происходит из-за эффекта адаптации: к длительным военным угрозам общество приспособилось, они стали привычным фоном и потеряли информационную новизну. В результате этого, кратковременный аномальный всплеск новой, эмоционально близкой тревоги вытесняет из фокуса внимания хронические риски», -- прокомментировал тренд третьего квартала 2026 года заместитель генерального директора КРОС Кирилл Лубнин.