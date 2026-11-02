7 ноября (суббота) с 10.00 до 18.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдут показы документальных фильмов из цикла «Детство в Запасной столице» (12+). Показы приурочены к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.

«Живой музей: детство в запасной столице» – проект Музея Эльдара Рязанова, реализованный к 75-летию Победы. Это дань памяти и уважения куйбышевцам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Таким ребенком был и Эльдар Рязанов – в 1941 году его вместе с семьей эвакуировали в наш город. В своих интервью он много рассказывал об этом времени: о встрече с председателем президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым, посещении Большого театра и Театра музыкальной комедии, о введении карточной системы и учебе в школе. Эти впечатления стали центральной частью одного из залов музея – «Куйбышев – запасная столица».

Фильмы помогают взглянуть на военные годы глазами сверстников Рязанова, которые жили и до сих пор живут в нашем городе. Повседневная жизнь детей тылового Куйбышева, их мечты и надежды, увлечения и трудности уникальны. Посетители услышат воспоминания Владимира Чудайкина, Бориса Кожина, а также людей самых разных профессий.

Вход свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.