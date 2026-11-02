Отделение СФР по Самарской области опубликовало изменения в графике выплат пенсий и пособий в ноябре

В этом месяце некоторые выплаты поступят гражданам раньше установленного срока.

3 ноября, согласно обычному графику, на счета получателей поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по линии Отделения СФР по Самарской области.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет в ноябре также будет перечислена по стандартному расписанию, 5 числа.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям Отделение СФР по Самарской области перечислит заранее — 6 ноября. Это связано с тем, что установленная дата выплаты, 8 ноября, приходится на выходной день.

Поскольку в этом месяце выплатная дата пенсий тоже выпадает на выходной, вместо 14 ноября средства переведут на день раньше — 13 числа.

Зачисление денежных средств на банковские счета и карты производится получателям в течение суток: если деньги не были переведены утром, следует дождаться конца дня.

Информацию о доставке пенсий и пособий через почту можно уточнить в почтовых отделениях по месту жительства.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.