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Александр Тарханов: У «Крыльев Советов» хорошие шансы выйти в плей-офф Пути РПЛ

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Александр Тарханов: У «Крыльев Советов» хорошие шансы выйти в плей-офф Пути РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в беседе с «РБ Спорт» поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Встреча на «Солидарность Арене» состоится в четверг, 29 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Все зависит от того, какой будет состав, потому что матчей много и те футболисты, которые не получают игровой практики в РПЛ, могут сыграть в Кубке России. Так что сложно давать прогнозы на предстоящую встречу, которая наверняка получится непростой как для «Крыльев Советов», так и для махачкалинского «Динамо». А так у самарцев есть преимущество в виде домашнего стадиона, на который всегда приходит много болельщиков. Поэтому команда имеет хорошие шансы для того, чтобы не просто выйти из группы, а попасть в плей-офф Пути РПЛ», — сказал Тарханов.

После четырех туров группового этапа FONBET Кубка России самарский клуб с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. Дагестанская команда набрала один балл и замыкает квартет.

Карен Саркисян

РБ спорт

Теги: Акценты

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