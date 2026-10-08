Формируется седьмой состав Общественной палаты Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о назначении членов Общественной палаты Самарской области седьмого состава. Документ опубликован на сайте Правительства региона.

Согласно распоряжению, в новый состав Общественной палаты по губернаторскому списку вошли 15 человек: войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин Самарской области» Наталья Идиятуллина, президент Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» («Дружба») Фахрутдин Канюкаев, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, председатель Ассамблеи народов России Самарской области Любовь Колесникова, председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Самарской области Михаил Леонов, Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, председатель религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России», муфтий Талип Яруллин, председатель областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» Александр Муравец, руководитель Госфонда «Защитники Отечества» по Самарской области Наталья Полянскова, заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Виктор Полянский, ректор Международного института рынка Вадим Чумак, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

На пост председателя Общественной палаты рекомендована заслуженный работник культуры Самарской области Ирина Калягина. Ее кандидатуру предложил Виктор Сойфер, долгие годы возглавлявший Общественную палату региона.

«Ирина Евгеньевна продолжительное время стояла во главе Министерства культуры нашего региона. Её опыт, авторитет и глубокое понимание запросов общества могут стать важной опорой для всей общественной повестки», — поддержал кандидатуру губернатор Вячеслав Федорищев.

Вторая часть Общественной палаты Самарской области будет сформирована согласно предложениям организаций, после чего утверждена на заседании Самарской областной думы.

Напомним, среди задач и приоритетных направлений деятельности Общественной палаты: формирование общественного мнения и доведение его до сведения органов государственной власти и органов местного самоуправления; обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения наиболее важных вопросов общественной жизни; содействие формированию политической и правовой культуры граждан.