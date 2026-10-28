В ИК-6 предотвращена попытка передачи запрещённых предметов

В Самарской области инструктор-кинолог и его четвероногая напарница предотвратили попытку доставки запрещенного предмета на территорию исправительной колонии №6.

Инцидент произошел на транспортном контрольно-пропускном пункте. Во время досмотра грузового автомобиля «Фотон», прибывшего на территорию учреждения. Устройство было спрятано ухищренным способом в кабине водителя.

Благодаря слаженной работе кинолога и его служебной собаки запрещенный предмет не попал на территорию исправительного учреждения.

В УФСИН России по Самарской области продолжается работа по предупреждению поступления запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы.

Фото: УФСИН России по Самарской области