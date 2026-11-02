В Сызранском районе в ДТП погибли водитель я десятилетний пассажир

1 ноября ДТП произошло в 21:10 в Сызранском районе: 61-летний мужчина, управляя автомобилем VOLVO XC60, двигался по 8 км автодороги «Урал-Старая Рачейка-Смолькино». В пути следования выехал на полосу встречного движения в неположенном для этого месте и допустил столкновение с автомобилем DATSUN on-DO, под управлением 43-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. Водитель DATSUN on-DO и его пассажир - 10-летний мальчик погибли, водитель VOLVO XC60 доставлен в медицинское учреждение.