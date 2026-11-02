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Для членов семей участников СВО из Самарской области был организован паломнический тур в Дивеево Нижегородской области

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Для членов семей участников СВО из Самарской области был организован паломнический тур в Дивеево Нижегородской области

Для членов семей участников специальной военной операции из Самарской области был организован паломнический тур в Дивеево Нижегородской области. Организаторами тура выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» и Русская православная церковь при содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

«В первый день пребывания больше всего запомнились тишина, благодать и купола, которые мы увидели из окна после дороги. Было ощущение, что можно наконец выдохнуть и просто побыть в покое», -поделилась одна из участниц поездки.

Программа тура включала посещение ключевых святынь и исторических мест Нижегородской области, в том числе, кремль, совершили речную прогулку по Оке и Волге. Затем посетили Благовещенский монастырь. В Арзамасе - Ратушу XVIII века, кафедральный собор во Славу Воскресения Христова и Свято-Николаевский женский монастырь. В Дивеево побывали на экскурсии по обители и побеседовали со священником, а после отправились к святому источнику преподобного Серафима Саровского. В заключительный день члены семей участников СВО посетили кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского.

«Такие паломнические туры, безусловно, нужны. Они дают семьям героев возможность остановиться, выдохнуть, почувствовать тишину и поддержку, восстановить душевные силы. Это забота, уважение и внимание к тем, кто сегодня особенно в них нуждается», – подчеркнула руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

Такие туры – возможность на несколько дней отойти от тревог и почувствовать, что о тебе помнят, тебя поддерживают и ценят.

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