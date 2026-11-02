Жители Самарской области представят регион на национальном чемпионате «Абилимпикс»

В Москве стартовал Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Его участниками станут конкурсанты в возрасте от 14 лет в категориях «школьники», «студенты», «специалисты», в том числе 14 конкурсантов представят Самарскую область.

Кроме того, участники с тяжелыми и множественными нарушениями развития будут состязаться в рамках конкурса по профессиональному мастерству «Фестиваль возможностей». Самарская область – организатор компетенции «Квиллинг» Фестиваля возможностей в категории «Школьники».

«Моя цель – не просто побеждать, а менять представление о возможностях человека. И если мой путь поможет хотя бы одному человеку поверить в себя, значит, я двигаюсь в правильном направлении», - поделилась офис-менеджер ООО «Центрсбыт», председатель Молодёжного содружества «Абилимпикс» Самарской области, трехкратный победитель региональных чемпионатов «Абилимпикс», участник Национального чемпионата в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации» в категории «Специалисты» Дарья Чижова.

«Движение «Абилимпикс» научило меня главному: не бояться пробовать, несмотря на волнение! Волнение – это лишь ступень к новым возможностям. Главное - верить в себя, доверять своему наставнику, и тогда любые вершины покорятся», - отметила студентка Красноярского государственного техникума Ольга Инченкова, которая представляет регион в компетенции «Агент по туризму».

В 2026 году чемпионат пройдет под девизом «Каждая победа начинается с мечты!».

«Минпросвещения России уделяет особое внимание созданию равных возможностей для получения профессии каждым человеком. Важную роль в этой работе играет движение «Абилимпикс», которое за 12 лет объединило более 180 тысяч участников по всей стране. Наша задача – помочь каждому пройти путь от интереса к профессии до уверенного начала трудовой деятельности. Для этого важно обеспечить доступность обучения, поддержку педагогов и наставников, возможность получить практический опыт. «Абилимпикс» помогает участникам раскрыть свои способности, а работодателям – увидеть талантливых специалистов. И главное – дает человеку уверенность в том, что его знания, труд и мастерство востребованы», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В этом году участниками Национального чемпионата стали более 900 человек из всех регионов нашей страны. Они будут соревноваться в 50 востребованных компетенциях: от высокотехнологичных отраслей до традиционных рабочих специальностей, медицины и сферы услуг.

Участие в открытых соревнованиях по 9 компетенциям примут представители дружественных государств, в том числе входящих в объединение БРИКС.

Соревнования будут проходить в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр» в Москве и на дополнительных площадках столицы.

Участники и гости мероприятия также смогут ознакомиться с 12 презентационными компетенциями, отвечающими перспективным кадровым запросам экономики.

«Как федеральный оператор мы работаем над тем, чтобы движение «Абилимпикс» помогало каждому участнику раскрыть свой талант и реализовать себя в профессии. Чемпионат поддерживают свыше 3 тысяч компаний-работодателей. Вместе мы формируем пространство равных возможностей и устойчивого карьерного роста. Самый убедительный итог этой совместной работы – 93 процента участников чемпионата трудоустраиваются и успешно реализуют себя в любимом деле», – подчеркнул ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

Гостей чемпионата ждет обширная профориентационная программа: Фестиваль знакомства с профессией для детей от 6 до 13 лет, Фестиваль региональных компетенций, профессиональные пробы, ярмарка трудоустройства и консультационные площадки от партнеров движения «Абилимпикс» и федеральных ведомств. Самарская область выступает организатором двух компетенций Фестиваля знакомства с профессией: «Юный оператор БПЛА» и «Юный лаборант».

В рамках Национального чемпионата также будет работать выставка, на которой будут представлены новейшие отечественные технические средства реабилитации и организованы консультации от общероссийских общественных организаций инвалидов и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». На экспозиции также будут представлены стенды проекта ArtMasters, Российского общества «Знание», АНО «Национальные приоритеты России», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и др.

Фото: министерство образования Самарской области