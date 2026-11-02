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Самозапрет на кредиты оформлен у 22,7 млн россиян

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Самозапрет на кредиты оформлен у 22,7 млн россиян

По данным Объединённого Кредитного Бюро, с момента запуска сервиса россияне направили 29,0 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,9 млн заявлений на его снятие. Было отменено 13,5% ранее установленных самозапретов. На сегодняшний день самозапрет действует у 22,7 млн россиян.

В октябре граждане подали 765,6 тыс. заявлений на установку самозапрета (+4,2% к сентябрю) и 253,1 тыс. — на его снятие (-1,2%).

Более половины россиян, установивших самозапрет на кредиты, имеют активные долговые обязательства: их доля составила 52,8%. Ещё 19,6% – это бывшие заёмщики, чьи долговые обязательства на данный момент полностью погашены. Оставшиеся 27,5% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не брали кредитов.

Больше всего самозапретов приходится на россиян старше 65 лет – 20,2% от общего количества граждан с этим статусом. 20,0% самозапретов приходится на граждан 35-45 лет. Доля россиян в возрасте 55-65 лет составила 19,5%. На граждан 45-55 лет приходится 19,3% самозапретов, на россиян в возрасте 25-35 лет – 11,4%, на молодёжь до 25 лет – 9,6%. 

Россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,6% всех заявок приходится именно на этот формат. Значительно реже граждане прибегают к частичным ограничениям. Запрет на онлайн-выдачи в банках и онлайн-выдачи в МФО запрашивают 4,0% граждан, полный запрет на выдачи в МФО – 1,4%, сочетание полного запрета на выдачи в МФО с онлайн-выдачами в банках – 1,2%. Оставшиеся 1,8% заявок приходятся на другие комбинации доступных типов самозапрета[1].

[1] Типы самозапрета на кредиты: 1) полный самозапрет, 2) запрет на кредиты в банках, 3) запрет на займы в МФО, 4) запрет на онлайн кредиты в банках, 5) запрет на онлайн займы в МФО.

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