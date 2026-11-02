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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Ставропольском районе произошло столкновение трех автомобилей: SITRAK, Mercedes и Kaiyi

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В Ставропольском районе произошло столкновение трех автомобилей: SITRAK, Mercedes и Kaiyi

Вчера, 1 ноября, в 17 часов 11 минут в 30-й Отряд филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 949-м километре трассы М-5 «Урал». На место вызова были направлены пожарные-спасатели 147-й Части 30-го Отряда, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: SITRAK, Mercedes и Kaiyi. К сожалению, пострадали водители автомобилей, были госпитализированы в Тольяттинскую городскую больницу № 2. Специалисты в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей, стабилизировали транспортные средства, деблокировали одного из пострадавших.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Теги: ДТП

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