В Ставропольском районе водитель погиб в ДТП

В Ставропольском районе 31 октября в 08:45 водитель автомобиля Lada Kalina - мужчина 1954 г.р., осуществляя движение по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти» со стороны г. Тольятти в направлении с.Узюково, в пути следования совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением мужчины 1961 г.р., который двигался во встречном направлении. Водитель Lada Kalina погиб на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.