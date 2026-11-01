Тыквенный бум в Приволжье: урожай вырос на 37%

Урожай тыквы в Приволжском федеральном округе в 2026 году может составить 250 тыс. тонн, прогнозируют аналитики Центра устойчивого развития Россельхозбанка. Годом ранее здесь уже собрали 247 тыс. тонн тыквы — на 37% больше, чем в 2024 году.

Округ лидирует в России по объёму урожая и темпам его роста, обеспечивая больше трети общероссийского сбора. За год урожай тыквы в Приволжье вырос на 67 тыс. тонн, а доля округа в российском сборе увеличилась с 30% до 35%.

Больше всего тыквы собрали в Саратовской области: почти 88 тыс. тонн против 25 тыс. тонн годом ранее, в 3,5 раза больше. Регион вышел на первое место в России, опередив Дагестан, где урожай составил почти 87 тыс. тонн. Саратовская область обеспечивает более трети сбора тыквы в Приволжье.

Основной прирост урожая в Саратовской области пришёлся на сельхозорганизации. Они собрали 74 тыс. тонн тыквы — почти 85% регионального объёма. Это отличает область от общероссийской структуры производства: в стране основную часть урожая выращивают в хозяйствах населения.

Второе место в ПФО занимает Татарстан с результатом 51 тыс. тонн. В пятёрку крупнейших производителей округа также вошли Башкортостан — 20,5 тыс. тонн, Оренбургская область — около 20 тыс. тонн и Самарская область — 13 тыс. тонн. Заметную прибавку показала Пензенская область: урожай увеличился на 32%, до 11,5 тыс. тонн.

По оценке аналитиков Центра устойчивого развития РСХБ, в 2026 году урожай тыквы в России в целом может превысить 700 тыс. тонн. Рост производства будут поддерживать увеличение урожайности и сохранение объёмов посевных площадей.

Одновременно тыква становится заметнее в осеннем меню: помимо привычных каш и супов-пюре, из неё готовят салаты, драники, латте и смузи. Сезонный овощ всё чаще появляется на фермерских ярмарках и гастрономических мероприятиях.

«Еще несколько лет назад тыква воспринималась преимущественно как традиционный продукт домашней кухни и кормовая культура. Сегодня ассортимент блюд и напитков с тыквой заметно расширился, а сезонный продукт становится частью современной гастрономической культуры и событийных мероприятий», — отмечает руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

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