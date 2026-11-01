Росстат подвергся массированной кибератаке

Ресурсы Росстата подверглись массированной кибератаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

В Росстате сообщили, что проверка не выявила компрометации баз данных. Утечки охраняемой законом информации не зафиксировано.

Отмечается, что сейчас специалисты вместе с подразделениями информационной безопасности и правоохранителями выясняют, откуда исходила угроза. Официальный сайт Росстата заработает в ближайшее время.

По предварительным данным, ответственность за нападение взяли две хакерские группировки (обе организации внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их логотипы были размещены на странице сайта. Росстат эту информацию официально не подтверждал.