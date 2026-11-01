Названа причина смерти Алексея Тарасова из «Любэ»

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил один из представителей группы.

«Причиной смерти бэк-вокалиста „Любэ“ Тарасова стало онкологическое заболевание», — указано в сообщении ТАСС. Агентство приводит слова своего источника.

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался в возрасте 64 лет. О его смерти сообщила пресс-служба музыкальной группы.

Алексей Борисович — бэк-вокалист группы «Любэ». Он начал свой профессиональный путь как оперный певец, а затем почти с основания вошел в состав легендарного музыкального коллектива. Получил образование на дирижерско-хоровом отделении института имени Ипполитова-Иванова.