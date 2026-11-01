В Тольятти водитель врезался в световую опору, расположенную слева от проезжей части

В Автозаводском районе Тольятти 31 октября в 04:25 водитель автомобиля БМВ 520 - мужчина 1993 г.р., двигался по ул. Свердлова со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Ворошилова, на перекрестке с круговым движением ул. Свердлова ул. Ворошилова, допустил наезд на световую опору, расположенную слева от проезжей части. Пострадавший водитель самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

31 октября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, 1 - погиб.